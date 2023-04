Asteroida wielkości wieży Eiffla zbliża się do Ziemi

Według przewidywań Centrum Badań Obiektów Bliskich Ziemi (CNEOS) NASA, asteroida 2006 HV5 minie Ziemię z prędkością ponad 63 tys. kilometrów na godzinę.

Asteroida ma znaleźć się najbliżej naszej planety 26 kwietnia. Obiekt ma średnicę 400 metrów. To więcej, niż wynosi wysokość wieży Eiffla (330 m).

Dla porównania meteor czelabiński, który wszedł w atmosferę Ziemi w 2013 roku, miał ok. 20 metrów szerokości.

Prognozy mówią, że asteroida 2006 HV5 przeleci obok naszej planety w odległości ok. sześciokrotnie większej od tej, jaka dzieli Ziemię od Księżyca. Ok. 2,4 mln km to niewiele jak na warunki kosmiczne - dla porównania, do najbliższej planety, Wenus, z Ziemi jest co najmniej 40 mln km.