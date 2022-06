Łódzkie lotnisko: Wakacyjnym szlagierem będą czartery do Turcji

Z łódzkiego lotniska wystartował wczoraj pierwszy w tym roku wakacyjny samolot czarterowy. Zabrał pasażerów na Kretę. W sobotę turyści polecą do Antalyi, a w kolejnych dniach na Rodos i do Bułgarii. Sezon czarterowy na łódzkim lotnisku potrwa do połowy października.