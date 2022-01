- Nie boję się bezpośredniego wpływu na branżę leasingową, a na pewno nie widzę powodów do obaw, że branża będzie w gorszej kondycji przez Polski Ład – mówi w programie "Rzecz o Biznesie" Tomasz Sudaj, prezes Związku Polskiego Leasingu. Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej mówi z kolei o nowych możliwościach dla polskich firm. – Kosmos użytkowy to konkretne wykorzystanie go do celów gospodarczych i życia codziennego. To staje się dzisiaj przedmiotem zainteresowania małych firm i myślę, że możemy wspólnie uczynić to istotną gałęzią polskiej gospodarki – twierdzi Wrochna.