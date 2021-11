Biuro Inspektora Generalnego, organ dokonujący audytu programów NASA podało w poniedziałek, że program Artemis napotyka "techniczne trudności i opóźnienia, uwypuklone przez pandemię COVID-19 i zdarzenia pogodowe.



"Cel NASA, by doprowadzić do lądowania astronautów na biegunie południowym Księżyca, w drugiej połowie 2024 roku, napotyka na liczne, znaczące wyzwania, w tym ryzyka natury technicznej, nierealistyczny harmonogram realizacji i niższy od oczekiwanego poziom finansowania" - głosi raport Biura Inspektora Generalnego.

93 mld Tyle dolarów ma kosztować program Artemis do 2025 roku

Z audytu wynika, że, po pierwsze, nowe kombinezony dla astronautów nie będą gotowe przed majem 2025 roku, ze względu na "wyzwania techniczne i brak właściwego finansowania".



Po drugie - jak wykazał audyt - prace nad lądownikiem, który przeniesie astronautów z orbity Księżyca na jego powierzchnię, powierzone firmie SpaceX, "prawdopodobnie" opóźnią się.

"Biorąc pod uwagę czas niezbędny do stworzenia i pełnego przetestowania HLS oraz nowych kombinezonów dla astronautów, spodziewamy się, że NASA przekroczy bieżący harmonogram zakładający lądowanie na Księżycu w drugiej połowie 2024 roku, o kilka lat" - czytamy w raporcie.



Misję Artemis 3, która ma zakończyć się lądowaniem na Księżycu, poprzedzi misja Artemis 2, w trakcie której astronauci znajdą się na orbicie Księżyca, ale nie wylądują na jego powierzchni. Z kolei w czasie misji Artemis 1 w kierunku Księżyca zostanie wysłany statek kosmiczny bez astronautów na pokładzie. Misja ta miała odbyć się w lutym 2022 roku, ale - według audytorów - nie dojdzie do niej przed latem 2022 roku.



Ponadto audyt wykazał, że program NASA jest za drogi. Do 2025 roku ma pochłonąć 93 miliardy dolarów, a każdy z pierwszych czterech startów statków kosmicznych, do których dojdzie w ramach programu, ma kosztować po 4,1 mld dolarów. NASA musi "znaleźć sposób, by zmniejszyć koszty" - czytamy w raporcie.