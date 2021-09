Koronawirus. Jak często dochodzi do zapalenia serca po szczepionce, a jak często po COVID?

Podanie szczepionki Pfizer/BioNTech zwiększa ryzyko pojawienia się zapalenia mięśnia sercowego, ale ryzyko to jest wyższe wśród osób zakażonych koronawirusem - wynika z badania, którego wyniki opublikowano w środę na łamach "New England Journal of Medicine".