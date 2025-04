Co historycy napiszą o dziedzictwie papieża Franciszka?

To będzie zależało od punktu widzenia historyka. „Progresywni” historycy katoliccy lub historycy lewicy politycznej będą wspominać go z sympatią za jego troskę o migrantów i zmiany klimatyczne. Historycy zatroskani o przyszłość Kościoła słusznie zapytają, czy zadaniem papieża jest podawanie w wątpliwość tego, co przez długi czas wydawało się ugruntowaną katolicką doktryną.

A dla pana, jako filozofa i historyka Kościoła, jakie było najważniejsze przesłanie tego pontyfikatu?

W swojej ostatniej homilii podczas Wigilii Paschalnej papież stanowczo ogłosił, że „Chrystus Zmartwychwstały jest ostatecznym punktem zwrotnym w ludzkiej historii”. To stwierdzenie jest najważniejszym przesłaniem każdego papieża dla Kościoła i świata.

Co było dla pana najbardziej kontrowersyjne w jego nauczaniu?

Polityka papieża Franciszka wobec Chin, która dała de facto kontrolę nad mianowaniem biskupów Komunistycznej Partii Chin, była katastrofą dla przyszłości katolicyzmu w Chinach. Papieski absolutyzm w sprawie praktycznie otwartych granic również zawęził przestrzeń polityczną, na której można by zbudować rozsądną i miłosierną politykę Zachodu wobec migrantów.

Czy wciąż mamy jeden Kościół z jedną nauką, czy też mamy do czynienia de facto z Kościołami o różnych prędkościach w różnych krajach?

Żywe części Kościoła powszechnego żyją pełnią katolicyzmu, zgodnie z nową ewangelizacją Jana Pawła II. Umierające części Kościoła powszechnego, jak w Niemczech, wciąż próbują sprawić, by nieudany projekt „katolicyzmu light” zadziałał.