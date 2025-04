Ale inaczej niż w Europie Zachodniej wyzwaniem dla Stolicy Apostolskiej nie jest tu powszechna laicyzacja. Wiara pozostaje żarliwa. Ale sprzyja to teraz przede wszystkim niezwykłemu rozwoju Kościołów ewangelikalnych. W Brazylii sama liczba zielonoświątkowców w ciągu pół wieku skoczyła z 7 do niemal 50 mln wiernych, czyli teraz to prawie jedna czwarta narodu. W Gwatemali ich liczba w tym czasie wzrosła dziesięciokrotnie.

Jadąc taksówką z lotniska do centrum Buenos Aires z jego spektakularnymi budowlami z przełomu XIX i XX wieku, mija się Villas (od Villa de Miseria) 21-24. Zbudowane własnym przemysłem konstrukcje, które trudno nazwać domami, sięgają pięciu czy nawet siedmiu pięter. Wykorzystywany jest tu każdy metr powierzchni. Ale nie ma bieżącej wody czy ogrzewania. Nikt nie słyszał o służbie zdrowia, edukacja zatrzymuje się na kilku klasach. Handel narkotykami jest powszechny, a poziom zabójstw gwałtownie rośnie.

Kościoły ewangelikalne odniosły tu sukces przede wszystkim dlatego, że działały wśród biednych. Nie były identyfikowane z establishmentem, który doprowadził do równie niesprawiedliwego podziału dochodów.

Franciszek starał się mówić językiem zrozumiałym nawet dla półanalfabetów

Franciszek całe życie chciał, aby i Kościół katolicki stał się sojusznikiem biednych. Już jako papież robił to na poziomie teologicznym: w centrum jego przesłania był nie tyle Kościół i jego aparat, co sam Chrystus i jego ewangeliczne przesłanie. W taki też sposób żył. Tak jak w Buenos Aires i w Rzymie mieszkał skromnie. Zadowolił się 50 metrami kwadratowymi w Domu Świętej Marty, poruszał się skromnymi autami, nosił zużyte buty.

Apelował o zrozumienia dla migrantów, bo to jest przecież doświadczenie dziesiątek milionów Meksykanów czy Wenezuelczyków. Bezpardonowo krytykował liberalny katolicyzm, bo w Ameryce Łacińskiej przekłada się on na nieprawdopodobną polaryzację dochodów: nieliczne rodziny mają wszystko, podczas gdy ogromne rzesze nie mają nic. Z podobnego powodu stawał też w obronie środowiska, które przynajmniej w realiach Nowego Świata jest niszczone, aby bogacze mogli zarobić na darach Ziemi jeszcze więcej. Stawał po stronie kobiet i ich większej roli w Kościele, bo od Meksyku po Argentynę wciąż cierpią one z powodu patriarchalnych wartości, jakie dominują w latynoskich społeczeństwach. Starał się też mówić do wiernych językiem prostym, zrozumiałym dla osób o słabym wykształceniu.