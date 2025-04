15 kwietnia działalność rozpoczął pierwszy żłobek w Watykanie – apelowali o to bowiem posiadający dzieci pracownicy tamtejszych urzędów i instytucji. W placówce, która znajduje się w budynku przy Via San Luca, pracują zarówno wychowawczynie mówiące po włosku, jak i po angielsku. Patronami żłobka są święty Franciszek i święta Klara z Asyżu. „Projekt był bardzo pożądany przez papieża Franciszka, który podkreśla, jaką wagę Kościół przykłada do rodziny” – wskazuje portal Vatican News.

Pierwszy żłobek w Watykanie. „Bilans pierwszych tygodni działalności zdecydowanie pozytywny”

Placówka dla dzieci w wieku od trzech miesięcy do trzech lat otwarta będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.30. Znajdą się w niej miejsca dla 30 podopiecznych. Latem zorganizowane mają w niej zaś zostać półkolonie.

Choć żłobek otwarty został oficjalnie 14 kwietnia, to placówka działa już od 1 kwietnia – dwa pierwsze tygodnie poświęcone były przede wszystkim integracji dzieci.

- Na początku maluchy uczestniczyły w zajęciach w towarzystwie rodziców, aby rozłąka z rodziną przebiegała stopniowo. Następnie – również w obecności rodziców – miały okazję poznać nauczycieli i opiekunów. W końcu, krok po kroku, zaczęły zostawać same – mówi w rozmowie z Vatican News Azzurra Lacirignola, przedstawicielka Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. - Bilans tych dwóch pierwszych tygodni działalności jest zdecydowanie pozytywny, bo dzieci zaadaptowały się w ciągu zaledwie kilku dni. Rodzice również bardzo dobrze ocenili inicjatywę – byli pod wrażeniem zarówno nowoczesnej struktury odpowiadającej potrzebom ich dzieci, jak i otwartości oraz profesjonalizmu pracujących tam specjalistów – dodaje.