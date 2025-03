Papież Franciszek od 14 lutego jest leczony w Klinice Gemelli w związku z zapaleniem oskrzeli, które przekształciło się u niego w zapalenie płuc. Teraz, w odpowiedzi na wyrazy wsparcia od redaktora naczelnego „Corriere della Sera”, papież napisał do niego list, którego treść ujawnia Watykan.

Reklama

Papież Franciszek: Choroba pozwala lepiej uświadomić sobie, co jest trwałe, a co przemija

W liście do Fontany papież Franciszek apeluje o przekazywanie światu papieskiego wezwania do pokoju i rozbrojenia.



Czytaj więcej Kościół Watykan nie opublikował zaplanowanego biuletynu. Zespół medyczny podał powód Zespół medyczny zajmujący się zdrowiem papieża Franciszka zdecydował się nie wydawać zaplanowanego biuletynu w piątkowy wieczór - poinformował Watykan.

Papież Franciszek pisze, że w czasie choroby, z którą walczy „wojna wydaje mu się jeszcze bardziej absurdalna” niż zazwyczaj. „Ludzka kruchość ma moc czynienia nas bardziej świadomymi co do tego, co jest trwałe, a co przemija, co daje życie i co zabija. Może z tego powodu, tak często zaprzeczamy ograniczeniom i unikamy kruchych i rannych ludzi, bo mają oni moc poddania w wątpliwość kierunku, który obraliśmy, zarówno jako jednostki, jak i jako społeczność” - czytamy w opublikowanym przez Watykan liście.