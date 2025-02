Abdykacja papieża Franciszka? Kard. Parolin mówi o „bezpodstawnych spekulacjach”, ale kard. Fernández wspomina o „naciskach”

Prefekt Dykasterii Nauki Wiary, kardynał Víctor Manuel Fernández stwierdził, że ​​„nie ma sensu, aby niektóre grupy wywierały presję na rezygnację”. - Robiły to kilkakrotnie w ostatnich latach, ale aby taka decyzja była ważna, musiałaby być całkowicie swobodnym wyborem Ojca Świętego - zwrócił uwagę.

Abdykacja papieża? To możliwe

Papież Franciszek objął pontyfikat po Benedykcie XVI, który zrezygnował z urzędu jako pierwszy papież od setek lat. Poprzednim papieżem, który zrezygnował z pełnienia urzędu, był Grzegorz XII w 1415 roku. Przez kilkanaście lat obecny Ojciec Święty wielokrotnie wypowiadał się na temat abdykacji.

W sierpniu 2014 roku, podczas powrotu z pielgrzymki do Korei Południowej Franciszek został zapytany o decyzję Benedykta. - Myślę, że papież senior nie jest wyjątkiem, ale po tylu wiekach, jest to pierwszy papież senior. Pomyślmy, co powiedział on sam: „Zestarzałem się, nie mam siły”. Był to piękny gest szlachetności, a także pokory i odwagi – mówił wtedy Franciszek o Benedykcie XVI.

Nie wykluczał wtedy, że będzie to coraz częstsza praktyka. - Przed 70 laty nie było emerytowanych biskupów, tacy byli wyjątkiem. Dzisiaj emerytowani biskupi są instytucją. Myślę, że „papież senior” to już instytucja. Dlaczego tak jest? Ponieważ nasze życie się wydłuża i w pewnym wieku nie ma już możliwości, by dobrze rządzić. Organizm się męczy, zdrowie być może dopisuje, ale nie ma zdolności do podejmowania wszystkich, tak wielkich problemów, jakie wiążą się z zarządzaniem Kościołem. Sądzę, że papież Benedykt XVI uczynił ten gest, który faktycznie ustanawia papieży seniorów – mówił wtedy.