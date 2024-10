Biskup sosnowiecki: Spodziewam się kolejnych przeszukań w kurii. Ja się cieszę

- Kiedy jestem tutaj wewnątrz, to coraz bardziej widzę, że pewne rzeczy były zaniedbane, ale jest też dużo pięknych spraw, które trzeba podkreślać i o nich informować - odparł.



Jestem tu po to, aby oblubienica piękniała Biskup Artur Ważny

- To jest pewna rana na ciele Kościoła, tą raną trzeba się zająć - dodał mówiąc o sytuacji w diecezji. - Jestem tu po to, aby oblubienica piękniała – mówił też w kontekście swojej diecezji.



Biskup Ważny przyznał, że spodziewa się kolejnych przeszukań w kurii i diecezji. - To jest konsekwencja tego, co się wydarzyło: śmierć diakona, a potem samobójcza śmierć kapłana. Część pozostawionych przez niego informacji jest na pewno wiarygodna i dlatego prokuratura działa. Trzeba cieszyć się z tego, że to następuje, bo to oczyszczenie powinno się zacząć. Ja cieszę się z tego, że to się zaczyna - podkreślił.



Biskup Artur Ważny o mailu do księży w sprawie tego, jak się zachować, gdy przyjdzie policja: Chodzi o świadomość, jakie mają prawa

Biskupa spytano też o doniesienia na temat maila rozesłanego do księży z instrukcją jak się zachować, gdyby przyszła policja.



- To był mail, którego wysyłamy co tydzień. Chodzi o to, aby mieli świadomość, jak się zachować. Ta świadomość jest w Polsce potrzebna. Chodziło o to, żeby wiedzieć, jak się zachować. To nic strasznego – zapewnił. Biskup dodał, że na pewno nie chodziło o instrukcję, jak ukrywać informacje. - To nieprawda. Jestem też pasterzem księży, chodzi o to, żeby mieli świadomość jakie będą mieli prawa - podkreślił.