Niemcy nie sprzedadzą Węgrom urządzeń do atomówki Paks

Węgrzy kupią we Francji zamiast w Niemczech urządzenia do rozbudowywanej przez rosyjski Rosatom elektrowni jądrowej Paks. To efekt braku zgody Berlina. Za zakupy zapłaci prawdopodobnie Rosja.