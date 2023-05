Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Skala tuszowania pedofilii w Kościele jest ogromna

Każda tego typu sprawa jest obracana w kierunku, że to atak na Kościół. Ale patrząc wstecz, można by o to oskarżyć dwa tysiące lat temu czterech ewangelistów, którzy opisali przecież bardzo wyraźnie zdradę Judasza, zaparcie się św. Piotra, czy też to, że Święty Tomasz nie uwierzył w Zmartwychwstanie. Ewangeliści nie bali się tego, chociaż wiemy, że na początku, w pierwszych wiekach, Kościół był bardzo mocno prześladowany przez cesarzy rzymskich.

Jeżeli więc ewangeliści wiedzieli, że trzeba to opisać, ocenić moralnie i pokazać różnicę np. między Judaszem a świętym Piotrem - bo ten drugi się nawrócił, a Judasz nie - to z tej mądrości Kościół w XXI wieku powinien czerpać. Natomiast mamy histeryczną reakcję, typową dla oblężonej twierdzy, w której jakakolwiek krytyka jest od razu traktowana jako atak na Kościół. Dzisiaj Kościół sam sobie strzela samobójcze bramki, bo pokazuje siebie jako instytucję, która jest bardziej korporacją, niż wspólnotą wszystkich ludzi ochrzczonych.

Czy Kościół potrzebuje rachunku sumienia? Czy ta sprawa powinna się zakończyć tylko na raporcie „Rzeczpospolitej”?

Przede wszystkim my nie wiemy, jakie są dokładne liczby. Śmiem twierdzić, że to, co znalazło się w archiwach PRL-owskich, to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Bardzo dobrze pokazuje to przykład Francji, w której episkopat nie bał się powołać niezależnej komisji, złożonej wyłącznie z ludzi świeckich - ekspertów, prawników, historyków - którzy przebadali wszystkie sprawy, cofając się o 70 lat, czyli praktycznie do końca II wojny światowej.

Oczywiście, we Francji nie było zniewolenie ze strony komunizmu, ale były też ogromne problemy moralne i raport komisji Jean-Marca Sauvé jest wstrząsający. Pokazuje ogromną skalę molestowań i krzywd. Tu nie chodzi tylko o dzieci, ale też ludzi młodych czy dorosłych, którzy są powierzeni opiece duchownych. Ten raport jest prawdziwym oczyszczeniem, bo środowisko katolickie we Francji nie traktuje tego jako atak na Kościół, ale jako oczyszczenie, a ono jest konieczne. Wszelkie mówienie, że oczyszczanie to atak na Kościół, jest świadomym odwracaniem pojęć, właśnie po to, by chronić sprawców.