Rosja gromadzi wojska przy granicy z Ukrainą. NATO postawiło w stan gotowości swoje siły zbrojne i podjęło decyzję o wysłanie w rejon Europy Wschodniej dodatkowych okrętów oraz myśliwców. W obliczu ewentualnego konfliktu zbrojnego biskupi polscy i ukraińscy obu obrządków (rzymsko- i greckokatolickiego) wystosowali apel do rządzących o powstrzymanie się od działań wojennych. „Wojna jest zawsze porażką ludzkości” - napisali.

Reklama

Biskupi podkreślili, że z niepokojem przyjmują informacje o tym, że rozmowy między Rosją a Zachodem nie doprowadziły do porozumienia. „Okupacja Donbasu i Krymu dowiodły, iż Federacja Rosyjska - naruszając suwerenność państwową i integralność terytorialną Ukrainy - odnosi się w sposób lekceważący do obowiązujących zasad prawa międzynarodowego. Zaistniała zaś sytuacja jest dla krajów Europy środkowo-wschodniej oraz całego kontynentu europejskiego wielkim zagrożeniem, które może zniszczyć dotychczasowy dorobek wielu pokoleń budujących pokojowy ład i jedność Europyˮ - podkreślili.

W dalszej części apelu hierarchowie zauważają, że „każda wojna jest nieszczęściem i nie może być nigdy odpowiednim sposobem rozwiązywania problemów międzynarodowychˮ. „W ostatecznym rozrachunku wojna jest zawsze porażką ludzkości. Jest wyrazem barbarzyństwa i całkiem nieskutecznym narzędziem rozwiązywania nieporozumieńˮ - czytamy w apelu. - „Nauczeni doświadczeniem poprzednich pokoleń zwracamy się więc z apelem do rządzących o powstrzymanie się od działań wojennych. Zachęcamy przywódców do niezwłocznego wycofania się z drogi stawiania ultimatum i wykorzystywania innego państwa, jako karty przetargowejˮ – podkreślili.

"(Wojna) Jest wyrazem barbarzyństwa i całkiem nieskutecznym narzędziem rozwiązywania nieporozumień"

Reklama

Apel podpisali arcybiskup Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, p.o. przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy, arcybiskup Eugeniusz Popowicz, greckokatolicki metropolita przemysko-warszawski oraz biskup Nił Łuszczak, administrator apostolski greckokatolickiej eparchii mukaczewskiej.

Ponad to arcybiskup Stanisław Gądecki w odrębnym apelu poprosił wszystkich katolików w Polsce o to, by najbliższa środa (26 stycznia) była w Kościele w Polsce dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie.