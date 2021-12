- Można wzorem poprzedniego roku zorganizować w kościele spotkanie kolędowe dla poszczególnych części parafii np. osiedla, ulicy, przysiółka itp.. Wierni, którym z różnych powodów zależy na spotkaniu z księdzem, mogą zaprosić go indywidualnie – podaje rzeszowska kuria.

Przedstawiła ona zalecenia dotyczące organizacji tegorocznej wizyty duszpasterskiej. W komunikatach napisano, że w diecezji rzeszowskiej nie będzie kolędy w tradycyjnej formie, tzn. księża nie będą odwiedzać parafian. Ma to związek z sytuacją epidemiczną.

- Wizyta duszpasterska tzw. kolęda nie odbędzie się w tradycyjnej formie, a to oznacza, że księża nie będą odwiedzać parafian w ich mieszkaniach i domach – podaje kuria.

W miejsce kolędy proboszczowie mogą zorganizować spotkania dla grup wiernych w kościele.

W komunikacie kurii podkreślono w nim, że „istnieje możliwość odwiedzenia wiernych w mieszkaniu (domu) przez kapłana w odpowiedzi na indywidualne zaproszenie".

W minionym roku księża diecezji rzeszowskiej przychodzili do wiernych, gdy proszono ich o poświęcenie nowego domu lub mieszkania, bądź z powodu ważnej racji duszpasterskiej.

"Ta możliwość spotkania okazała się potrzebna, gdyż były takie rodziny, które nie chciały czekać na pewne rozstrzygnięcia przez cały rok, a z różnych powodów trudno im było przyjść razem do kancelarii parafialnej, aby porozmawiać z księdzem. Podobnie jest w tym roku – gdy ktoś chce, aby ksiądz do niego przyszedł, powinien indywidualnie zaprosić księdza do siebie" – wyjaśnia ks. Tomasz Nowak, rzecznik prasowy kurii rzeszowskiej.

W komunikatach napisano również o organizacji spowiedzi adwentowej. Podobnie jak w minionym roku nie będzie spowiedzi dekanalnych z udziałem większej liczby księży. Proboszczowie powinni zorganizować spowiedź tak, aby uniknąć dużych zgromadzeń.

Sanepid: W kościołach też obowiązują obostrzenia Radomski sanepid zwrócił się z prośbą do księży o przestrzeganie podstawowych zasad sanitarnych w czasie pandemii COVID-19.

Także biskup tarnowski Andrzej Jeż, wydał zarządzenie dotyczące wizyty duszpasterskiej w diecezji tarnowskiej.

W związku z panującą pandemią oraz w trosce o zdrowie wiernych i księży, w tym roku duszpasterskim kolęda powinna przybrać jedną z trzech form z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych.

Wybór formy wizyty duszpasterskiej księża proboszczowie mają przedyskutować z parafialną radą duszpasterską lub z parafialnym zespołem synodalnym.

Księżą z tej diecezji mogą złożyć tradycyjną wizytę duszpasterskiej w domach wiernych, którzy wcześniej wyraźnie o to poproszą.

Drugą formą jest zaproszenie na mszę św. do kościoła lub kaplicy rodzin z poszczególnych rejonów parafii, a trzecia możliwość to połączenie dwóch poprzednich form, czyli zorganizowanie mszy św. dla rodzin z poszczególnych rejonów parafii, oraz udanie się do tych rodzin, które wyraźnie o to poproszą.

Także w parafii Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku nie będzie w tym roku tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich, zwanych kolędą.

A księżą zapraszają parafian na msze św. „kolędowe" w intencji mieszkańców. Odbędą się one zaraz po świętach. W ich trakcie zostanie poświęcona kreda oraz woda, a także zostanie także zebrana kolekta „kolędowa" na potrzeby parafii.

Również na stronie internetowej parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie można już znaleźć informację, że tutaj z powodu pandemii koronawirusa po świętach Bożego Narodzenia nie będzie tradycyjnej kolędy.

- A w intencji wszystkich parafian w niedzielę 30 stycznia 2022 będą odprawione wszystkie msze św. o zdrowie, potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże, opiekę Maryi, św. Jana Chrzciciela i bł. Bronisławy w Nowym Roku" - ogłosiła parafia.

Rzecznik krakowskiej kurii podał, że zostaje podtrzymana zasada, że o organizowaniu kolędy lub nie, decydują indywidualnie sami kapłani.