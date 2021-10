Tomasz P. Terlikowski: O pedofilii we francuskim Kościele

Dane, jakie zaprezentował francuski raport poświęcony przestępstwom w Kościele, a także słowa, jakie padły w czasie jego prezentacji, powinny wstrząsać. Jeśli tak się nie dzieje, to znaczy, że coś nie tak jest z sumieniem i myśleniem pewnej części Kościoła. I to nie tego we Francji.