Tysiące pedofilów działało we francuskim Kościele katolickim od 1950 roku - powiedział AFP szef niezależnej komisji, badającej sprawę, na kilka dni przed opublikowaniem specjalnego raportu.

Badania komisji ujawniły od 2900 do 3200 księży pedofilów lub innych członków Kościoła - poinformował Jean-Marc Sauvé, dodając, że jest to „minimalne oszacowanie”.

Przygotowywany przez prawie trzy lata raport ma zostać opublikowany we wtorek 5 października. Do Niezależnej Komisji ds. Wykorzystywania Seksualnego w Kościele (Ciase) od czerwca 2019 r. do października 2020 r. wpłynęło ok. 6500 zawiadomień od ofiar lub ich krewnych. Następnie przeprowadzono około 250 przesłuchań lub wywiadów badawczych. Po weryfikacji z innymi źródłami, Jean-Marc Sauvé oszacował liczbę ofiar napaści na tle seksualnym na „co najmniej 10 tys,”. Statystyka ta dotyczy nie tylko małoletnich, ale również innej grupy skrzywdzonych w Kościele, czyli tzw. bezbronnych, zależnych dorosłych. Jednak liczba ta zostanie „ostro zrewidowana w górę” w raporcie końcowym ostrzegło w rozmowie ze stacją informacyjną LCI źródło zaznajomione z tą sprawą.

Szacuje się, że w 50 proc. przypadków do przestępstw doszło w latach 1950-1969. 18 proc. przypadków to lata 70., 12 proc. - lata 80., 7 proc. - lata 90., 3 proc. - pierwsza dekada XXI wieku i 5,7 proc. - lata 2010-2020. Ponad 87 proc. ofiar to osoby nieletnie - wylicza LCI.

Raport, przygotowany przez komisję, analizuje również „mechanizmy, zwłaszcza instytucjonalne i kulturowe” w Kościele, które pozwoliły pedofilom unikać odpowiedzialności. Komisja, której przewodził Jean-Marc Sauvé, składała się z 22 prawników, lekarzy, historyków, socjologów i teologów.