TSUE: Spłaciłeś wcześniej kredyt hipoteczny? Należy ci się zwrot prowizji

W rozpatrywanej sprawie bank nie przystał na żądanie konsumentki i sprawa trafiła do sądu. Santander stał na stanowisku, że prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego polegała na jednorazowej zapłacie, a zatem była wyłączona z obowiązku zwrotu proporcjonalnego do pozostałego okresu obowiązywania umowy kredytu. Według banku gdyby prowizja ta miała podlegać częściowemu zwrotowi, to nie powinien być on proporcjonalny do okresu objętego przedterminową spłatą w stosunku do pierwotnie uzgodnionego okresu spłaty, lecz proporcjonalny do spodziewanego przez kredytodawcę wynagrodzenia za korzystanie przez konsumenta z finansowania.

Ostatecznie sąd zadał TSUE pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni art. 25 wspomnianej dyrektywy.

Co w sprawie kredytu i prowizji orzekł Trybunał?

W odpowiedzi Trybunał uznał, że jeśli kredytodawca nie dostarczył informacji pozwalających sądowi krajowemu na zbadanie, czy prowizja pobierana przy zawieraniu umowy kredytu hipotecznego należy do kategorii kosztów, które są niezależne od okresu obowiązywania tej umowy, sąd powinien stwierdzić, że taka prowizja jest objęta prawem do obniżki całkowitego kosztu kredytu.

- Na podstawie samego faktu, że dany koszt został poniesiony przez konsumenta jednorazowo przy zawieraniu umowy kredytu hipotecznego, sąd krajowy nie może domniemywać iż koszt ten należy do tych niezależnych od czasu trwania umowy, które nie mogą prowadzić do obniżki całkowitego kosztu kredytu – tłumaczył TSUE.

Trybunał nie odpowiedział wprost na pytanie, w jaki sposób obliczyć wysokość zwrotu prowizji (nie regulują tego ani dyrektywa, ani polska ustawa, ani postanowienia umowy z bankiem). Stwierdził natomiast, iż sąd musi samodzielnie przyjąć metodę obliczania, która musi być odpowiednia do zapewnienia realizacji celu dyrektywy (ochrony konsumentów).