Biedronka vs. Lidl: klienci muszą znać szczegóły i zasady promocji

Radca uważa, że prawo powinno wprowadzać jak najbardziej obiektywne i weryfikowalne kryteria pozwalające ocenić, czy dana reklama jest dozwolona, czy też nie. - Jednak przepisy nie są w stanie objąć wszystkich sytuacji życiowych i przewidzieć kreatywności agencji reklamowych. Dlatego musi istnieć pole do interpretacji, której dokonuje sąd – dodaje. Jego zdaniem, w sytuacji sporu na linii Biedronka – Lidl drugi z dyskontów mógłby zażądać zaniechania czynienia naruszeń, usunięcia ich skutków i opublikowania przeprosin.

Tulipany łatwiejsze do „prześwietlenia” niż papier toaletowy

Radca prawny Maciej Lipiński z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Lipiński&Walczak podkreśla też, że za niezgodną z przepisami uznaje się między innymi reklamę wprowadzającą konsumentów w błąd. A taką może być ta przedstawiająca produkty, których cen lub samych produktów nie da się porównać w łatwy sposób.

- O ile bowiem np. tulipany w każdym dyskoncie wyglądają zapewne podobnie, o tyle już wskazany w SMS-ach papier toaletowy może teoretycznie różnić się długością i grubością rolek. Dlatego w treści tych od Biedronki brakuje mi choćby linka do pełnej oferty, by klient mógł bez wychodzenia z domu zweryfikować, o jaki produkt i o jakich cechach dokładnie chodzi – tłumaczy specjalista z prawa konkurencji.

Jego zdaniem Biedronka nie próbowała dyskredytować towarów i usług konkurenta, co również jest niedozwolone. - Jeśli porównywane produkty rzeczywiście są takie same, a w wysyłanych wiadomościach wskazano na realne kryterium niższej i wyższej ceny, to takie działanie jest dopuszczalne – konkluduje.

Pepsi „przebrana” za Colę i celna odpowiedź konkurenta

Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia przy okazji wzajemnych przytyków zagranicznych gigantów, kiedy to Pepsi reklamowało się zdjęciem z puszką „przebraną” za Coca-Colę i podpisem, którym życzyła swoim klientom strasznego Halloween. W oczywisty sposób miało dyskredytować to smak napoju konkurencji, jednak sama Cola odpowiedziała publikując dokładnie ten sam obrazek – ale już z konkluzją, że każdy chce poczuć się jak bohater.