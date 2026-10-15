W wyniku pożaru na pokładzie statku nikt nie ucierpiał. Załoga została bezpiecznie ewakuowana z jednostki. Rumuńska Agencja Ratowania Życia Ludzkiego na Morzu (ARSVOM) wysłała statek ratunkowy, który udzielił pomocy załodze zbiornikowca.

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Pożar na pokładzie zbiornikowca, który płynął do ukraińskiego portu

Zbiornikowiec Yara J miał płynąć z Turcji do ukraińskiego portu Izmaił. Na jego pokładzie znajdowało się 17 członków załogi – byli to obywatele Syrii, Indii i Iranu. Zbiornikowiec przeznaczony jest do transportu chemikaliów i ropy.

Rumuński urząd morski miał otrzymać od zbiornikowca informację o pożarze na pokładzie 14 października wieczorem. W tym momencie statek Yara J znajdował się ok. 14-18 km na południowy wschód od kanału Sulina na Dunaju, na rumuńskich wodach terytorialnych. Kanał Sulina jest jedną z kluczowych dróg eksportu ukraińskiego zboża. W związku ze złymi warunkami pogodowymi w tym rejonie doszło do powstania kolejki składającej się z dziesiątek statków, które oczekują na możliwość przepłynięcia tym szlakiem.

Minister obrony Rumunii: Sprawa ogromnej wagi, to dzieje się na naszych wodach terytorialnych

Minister Miruță informując o incydencie podkreślił, że załoga zdołała sama ugasić pożar, który wybuchł na pokładzie. - To, czy statek został trafiony przez dron, czy nie, ustali śledztwo, które właśnie trwa – powiedział telewizji Digi24.

- To sprawa ogromnej wagi, biorąc pod uwagę, że takie incydenty wydarzają się na rumuńskich wodach terytorialnych – dodał.

Wcześniej Ministerstwo Obrony Rumunii informowało o poderwaniu dwóch hiszpańskich myśliwców F-18 (biorą udział w NATO-wskie misji Air Policing) po „wykryciu grupy celów powietrznych nad Morzem Czarnym”.

To kolejny w ostatnich tygodniach incydent na Morzu Czarnym, w którym ucierpiała jednostka cywilna. Ataki dronów zaczęły sprawiać, że wyraźnie wzrosło ryzyko żeglugi na Morzu Czarnym, w pobliżu granic wschodniej flanki NATO.

Od początku października na Morzu Czarnym, u wybrzeży należących do NATO Rumunii i Bułgarii, uszkodzonych zostało pięć statków handlowych, w wyniku czego zginęło lub zaginęło 23 marynarzy. 13 października u wybrzeży Bułgarii zatonął jeden z dwóch zaatakowanych statków.

Turcja informowała 14 października, że prowadzi negocjacje ws. częściowego rozejmu na Morzu Czarnym z przedstawicielami Rosji i Ukrainy.