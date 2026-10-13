Na plaży w Karwi w powiecie puckim znaleziono niezidentyfikowany obiekt przypominający drona. Zgłoszenie w tej sprawie Komenda Powiatowa Policji w Pucku otrzymała w poniedziałek około godz. 18.20. Na nietypowe znalezisko natrafił przypadkowy spacerowicz. Urządzenie było częściowo zakopane w piasku i ma około dwóch metrów długości.

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Na miejsce skierowano policjantów oraz policyjnych kontrterrorystów. Powiadomiono również saperów, wojsko, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, a także prokuraturę. Teren został zabezpieczony, a służby prowadzą czynności mające wyjaśnić pochodzenie obiektu i okoliczności, w jakich znalazł się na plaży.