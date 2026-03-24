Z tego artykułu dowiesz się: Jakie cele strategiczne realizuje chińska, zakrojona na szeroką skalę operacja mapowania oceanów?

Dlaczego kluczowe dane o środowisku podmorskim są tak istotne dla operacji wojskowych?

W jaki sposób Chiny wykorzystują koncepcję fuzji cywilno-wojskowej w rozwoju swoich zdolności podmorskich?

Czym jest system „przezroczystego oceanu” i jak wpływa na monitorowanie aktywności podwodnej?

Jak chińskie działania wpływają na strategiczną przewagę USA w wiedzy o oceanach?

Eksperci marynarki wojennej nie mają wątpliwości: Pekin buduje szczegółowy obraz środowiska podmorskiego, który może zostać wykorzystany w potencjalnym konflikcie z USA i ich sojusznikami.

Jednym z przykładów jest statek badawczy Dong Fang Hong 3, który w latach 2024–2025 operował w rejonach szczególnie wrażliwych z punktu widzenia bezpieczeństwa: w pobliżu Tajwanu, w okolicach amerykańskiej bazy na wyspie Guam oraz na kluczowych szlakach Oceanu Indyjskiego.

Jednostka badała m.in. podejścia do Cieśniny Malakka – jednego z najważniejszych punktów dla globalnego handlu morskiego. Choć oficjalnie prowadziła badania klimatyczne i osadów dennych, analizy wskazują, że równolegle wykonywano szczegółowe mapowanie głębin.