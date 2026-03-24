Na nagraniu widać żołnierza przyklejającego plakat z fotografią Sáncheza do głowicy pocisku. Towarzyszy mu napis w języku angielskim i perskim: podziękowanie dla premiera Hiszpanii oraz parafraza jego wypowiedzi krytykującej wojnę jako „nielegalną” i „nieludzką”.

Choć hiszpański premier nie użył dokładnie takich słów, wielokrotnie potępiał działania USA i Izraela jako jednostronne i sprzeczne z prawem międzynarodowym, podsumowując stanowisko Madrytu hasłem: „nie dla wojny”.

Na nagraniu pojawiają się także odniesienia do protestów w Londynie, gdzie tysiące osób demonstrowało przeciwko wspólnemu atakowi USA i Izraela na szkołę w Minab, w którym – według irańskich źródeł – zginęło 175 osób, w tym dzieci. Materiał kończy się ujęciem odpalenia rakiety i okrzykiem „Allahu Akbar”.

Nagranie wywołało ostrą reakcję izraelskiej dyplomacji. Ministerstwo spraw zagranicznych Izraela opublikowało komentarz, w którym bezpośrednio zwróciło się do Sáncheza: „Reżim ajatollahów dziękuje ci, umieszczając twoje słowa na pociskach wystrzeliwanych w cywilów”.