Ministerstwo Obrony Tajwanu podało w niedzielnym komunikacie, że w ciągu poprzednich 24 godzin wykryto 26 chińskich samolotów wojskowych, skoncentrowanych głównie w rejonie Cieśniny Tajwańskiej.
To największa liczba maszyn od 25 lutego, kiedy tajwańska armia zarejestrowała 30 samolotów podczas chińskiego patrolu określanego przez Pekin jako „wspólny patrol gotowości bojowej”.
Administracja prezydenta Donald Trump przygotowała jeden z największych pakietów uzbrojenia dla Tajwanu w historii relacji z wyspą.
Po 27 lutego Tajwan przez wiele dni nie odnotowywał obecności chińskich samolotów wojskowych w pobliżu wyspy. Dopiero 7 marca pojawiły się dwie maszyny w odległym południowo-zachodnim sektorze regionu. Od tego czasu incydenty miały charakter sporadyczny i obejmowały niewielką liczbę samolotów.
Taka przerwa była wyjątkowa. Pekin zazwyczaj codziennie wysyła wokół Tajwanu myśliwce, drony i inne maszyny wojskowe, a jedyną przyczyną przerw bywa zwykle zła pogoda.
Chińskie władze nie przedstawiły żadnego oficjalnego wyjaśnienia tej przerwy i nie odpowiedziały na pytania mediów dotyczące jej przyczyn.
W sobotę chińskie Biuro do Spraw Tajwanu ostro skrytykowało przemówienie prezydenta wyspy Lai Ching-te, który mówił o potrzebie zwiększenia wydatków obronnych i ochrony demokratycznego systemu politycznego.
Ostrzeżono, że jeśli władze Tajwanu podejmą „lekkomyślne ryzyko”, będą „kopać sobie własny grób”. Pekin uważa demokratycznie rządzony Tajwan za część swojego terytorium i nie wyklucza użycia siły w celu przejęcia nad nim kontroli. Rząd w Tajpej zdecydowanie odrzuca te roszczenia.
Boom na sztuczną inteligencję sprawił, że tajwańska gospodarka rozwija się bardzo szybko.
Analitycy i urzędnicy w Tajpej wskazują kilka możliwych powodów przerwy w aktywności chińskiego lotnictwa. Jedna z hipotez mówi, że Pekin przeprowadzał korektę presji militarnej wobec Tajwanu w związku z planowaną wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach, zaplanowaną na 31 marca.
Inna teoria dotyczy sytuacji wewnętrznej w Chinach. Prezydent Xi Jinping prowadzi bowiem szeroko zakrojoną czystkę wśród najwyższych rangą generałów Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.
Minister obrony Tajwanu Wellington Koo podkreślił, że nawet gdy samoloty zniknęły z regionu, chińskie okręty wojenne nadal operowały wokół wyspy. – Zagrożenie ze strony Chin nie zniknęło – zaznaczył.
