Ministerstwo Obrony Tajwanu podało w niedzielnym komunikacie, że w ciągu poprzednich 24 godzin wykryto 26 chińskich samolotów wojskowych, skoncentrowanych głównie w rejonie Cieśniny Tajwańskiej.

Reklama Reklama

To największa liczba maszyn od 25 lutego, kiedy tajwańska armia zarejestrowała 30 samolotów podczas chińskiego patrolu określanego przez Pekin jako „wspólny patrol gotowości bojowej”.

Ponad dwa tygodnie nietypowej ciszy wokół Tajwanu

Po 27 lutego Tajwan przez wiele dni nie odnotowywał obecności chińskich samolotów wojskowych w pobliżu wyspy. Dopiero 7 marca pojawiły się dwie maszyny w odległym południowo-zachodnim sektorze regionu. Od tego czasu incydenty miały charakter sporadyczny i obejmowały niewielką liczbę samolotów.

Taka przerwa była wyjątkowa. Pekin zazwyczaj codziennie wysyła wokół Tajwanu myśliwce, drony i inne maszyny wojskowe, a jedyną przyczyną przerw bywa zwykle zła pogoda.