Izrael Kac powiedział, że on oraz premier Izraela Beniamin Netanjahu upoważnili izraelskie wojsko do zabijania wyższych rangą przedstawicieli Iranu bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody w indywidualnych przypadkach. – Upoważniłem (Siły Obronne Izraela – red.) do neutralizowania każdego wysokiego rangą irańskiego oficjela, gdy tylko pojawi się okazja operacyjna lub wywiadowcza, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody – oświadczył.

Reklama Reklama

Informację o śmierci Chatiba potwierdził już prezydent Iranu, Masud Pezeszkian. „Tchórzliwe zabójstwo moich drogich kolegów Esmaila Chatiba, Alego Laridżaniego i Aziza Nasirzadeha, a także niektórych członków ich rodzin i osób im towarzyszących, pogrążyło nas w żałobie. Składam kondolencje wielkiemu narodowi irańskiemu z powodu męczeństwa członków gabinetu” – czytamy we wpisie opublikowanym przez polityka w serwisie X.

Wysocy rangą członkowie władz Iranu zginęli w ataku USA i Izraela

Informacja o śmierci ministra wywiadu Iranu pojawiła się po tym, jak władze w Teheranie potwierdziły, że zabity został Ali Laridżani, szef irańskiej rady bezpieczeństwa, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, kluczowy pośrednik między strukturami militarnymi, religijnymi i politycznymi, mocno oddziałujący na kontakty Iranu ze światem zewnętrznym, zwłaszcza Rosją i Chinami. Laridżani uchodził za faktycznego przywódcę Islamskiej Republiki Iranu, taką rolę na czas wojny miał dla niego przewidywać Ali Chamenei, który zginął 28 lutego, pierwszego dnia ataku USA i Izraela na Iran.