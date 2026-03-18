Esmail Chatib, minister wywiadu Iranu
Izrael Kac powiedział, że on oraz premier Izraela Beniamin Netanjahu upoważnili izraelskie wojsko do zabijania wyższych rangą przedstawicieli Iranu bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody w indywidualnych przypadkach. – Upoważniłem (Siły Obronne Izraela – red.) do neutralizowania każdego wysokiego rangą irańskiego oficjela, gdy tylko pojawi się okazja operacyjna lub wywiadowcza, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody – oświadczył.
Informację o śmierci Chatiba potwierdził już prezydent Iranu, Masud Pezeszkian. „Tchórzliwe zabójstwo moich drogich kolegów Esmaila Chatiba, Alego Laridżaniego i Aziza Nasirzadeha, a także niektórych członków ich rodzin i osób im towarzyszących, pogrążyło nas w żałobie. Składam kondolencje wielkiemu narodowi irańskiemu z powodu męczeństwa członków gabinetu” – czytamy we wpisie opublikowanym przez polityka w serwisie X.
Czytaj więcej
Informacja o śmierci ministra wywiadu Iranu pojawiła się po tym, jak władze w Teheranie potwierdziły, że zabity został Ali Laridżani, szef irańskiej rady bezpieczeństwa, jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, kluczowy pośrednik między strukturami militarnymi, religijnymi i politycznymi, mocno oddziałujący na kontakty Iranu ze światem zewnętrznym, zwłaszcza Rosją i Chinami. Laridżani uchodził za faktycznego przywódcę Islamskiej Republiki Iranu, taką rolę na czas wojny miał dla niego przewidywać Ali Chamenei, który zginął 28 lutego, pierwszego dnia ataku USA i Izraela na Iran.
W ubiegłym tygodniu Stany Zjednoczone ogłosiły, że poszukują informacji o kluczowych członkach władz Iranu. Departament Stanu USA informował o nagrodzie w wysokości do 10 mln dol., obiecywał też ewentualnym informatorom możliwość bezpiecznego opuszczenia Iranu. Na liście dziesięciu oficjeli, którymi zainteresowani byli Amerykanie, byli m.in. Esmail Chatib, Ali Laridżani oraz ajatollah Modżtaba Chamenei, nowy najwyższy przywódca duchowy Iranu.
Jak zginął Esmail Chatib? Siły Obronne Izraela (IDF) podały, że minister wywiadu Iranu został zabity przez izraelskie siły powietrzne podczas uderzenia przeprowadzonego na podstawie informacji wywiadowczych uzyskanych przez IDF.
Izraelskie wojsko zarzuciło Chatibowi nadzorowanie „wykonywania tajnych operacji na całym świecie” przeciwko Izraelowi i irańskim emigrantom. Według Izraela, minister wywiadu odgrywał znaczącą rolę podczas tłumienia ostatnich protestów w Iranie oraz antyrządowych demonstracji z 2022 r., które wybuchły po śmierci Mahsy Amini, pobitej za strój niezgodny z normami narzuconymi przez władze.
Esmail Chatib kierował „terrorystycznymi działaniami Ministerstwa Wywiadu przeciwko izraelskim i amerykańskim celom na całym świecie” – oświadczyło IDF w komunikacie, nie przedstawiając dowodów. W tekście czytamy, że podczas trwającej od 28 lutego operacji „Ryczący Lew” izraelskie wojsko zabiło kilkudziesięciu wysokich rangą irańskich oficjeli, w tym członków Ministerstwa Wywiadu, co osłabia strukturę irańskich władz. IDF zapowiedziało dalsze ataki na cele w Iranie.
Czytaj więcej
Stany Zjednoczone i Izrael od blisko trzech tygodni bombardują Iran. Teheran odpowiada uderzeniami odwetowymi na Izrael, bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie oraz państwa arabskie, które są sojusznikami USA. Iran blokuje też Cieśninę Ormuz, kluczową dla transportu ropy, eksportowanej przez kraje rejonu Zatoki Perskiej.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas