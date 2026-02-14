Flagi Iranu obok rakiety, prezentowanej podczas obchodów 47. rocznicy rewolucji islamskiej w Teheranie
W ramach kampanii amerykańskie wojsko może zaatakować nie tylko infrastrukturę nuklearną Iranu, ale także irańskie obiekty państwowe i bezpieczeństwa – powiedział jeden z cytowanych urzędników, którzy zastrzegli sobie anonimowość. Urzędnik odmówił też podania bliższych szczegółów.
Jak wynika z informacji, do których dotarła agencja, w ramach kampanii amerykańskie wojsko może zaatakować nie tylko infrastrukturę nuklearną Iranu, ale także irańskie obiekty bezpieczeństwa. Tymczasem amerykańscy urzędnicy poinformowali „Wall Street Journal”, że Pentagon wysyła na Bliski Wschód dodatkowy lotniskowiec – USS Gerald Ford i towarzyszące mu okręty z Morza Karaibskiego na Bliski Wschód w ramach przygotowań do potencjalnego ataku na Iran.
Czytaj więcej
Donald Trump rozważa różne opcje dotyczące potencjalnego ataku na cele w Iranie - informuje Reute...
W ubiegłym tygodniu w Omanie odbyła się kolejna runda rozmów między dyplomatami Stanów Zjednoczonych i Iranu. Przemawiając w piątek do żołnierzy amerykańskich w bazie w Karolinie Północnej, Donald Trump powiedział, że „trudno było zawrzeć porozumienie” z Iranem. – Czasami trzeba się bać. To jedyny sposób, żeby naprawdę rozwiązać sytuację – powiedział.
Amerykański prezydent powiedział też dziennikarzom, że „zmiana reżimu w Iranie” byłaby najlepszym rozwiązaniem.
Poproszona o komentarz w sprawie przygotowań do potencjalnie długotrwałej operacji militarnej USA, rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly powiedziała, że „prezydent Trump ma wszystkie opcje na stole w odniesieniu do Iranu”. – Słucha różnych stanowisk, ale ostateczną decyzję podejmuje na podstawie tego, co jest najlepsze dla naszego kraju i bezpieczeństwa narodowego – powiedziała Kelly.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump stwierdził w rozmowie z portalem Axios, że „albo USA zawrą porozumieni...
W 2024 r. Stany Zjednoczone wysłały w ten region dwa lotniskowce, przeprowadzając ataki na irańskie obiekty nuklearne. Operacja pod kryptonimem „Midnight Hammer” była – jak zaznacza Reuters – jednorazowym atakiem USA, podczas którego bombowce wyleciały ze Stanów Zjednoczonych, aby zaatakować irańskie obiekty nuklearne. Iran przeprowadził bardzo ograniczony atak odwetowy na bazę amerykańską w Katarze.
Tym razem – jak wynika ze słów rozmówców agencji – planowanie jest bardziej skomplikowane, a USA spodziewają się odwetu Iranu, co mogłoby doprowadzić do rozłożonej w czasie serii wzajemnych ataków.
Czytaj więcej
Jak poinformowali amerykańscy urzędnicy, administracja Donalda Trumpa potajemnie wysłała do Iranu...
Reuters podał też, powołując się na źródła, że we wtorek 17 lutego w Genewie odbędą się negocjacje na temat Iranu i Ukrainy. Stronę amerykańską mają w nich reprezentować wysłannik Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta USA Jared Kushner. We wtorek rano Amerykanie mają spotkać się z Irańczykami. Po południu Witkoff i Kushner mają uczestniczyć w trójstronnych rozmowach z udziałem delegacji Ukrainy i Rosji.
Irańskie instalacje nuklearne
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
Władze w Kijowie chcą, by Stany Zjednoczone zapewniły Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w razie zakończenia wojn...
Jak poinformowali amerykańscy urzędnicy, administracja Donalda Trumpa potajemnie wysłała do Iranu tysiące termin...
Prezydent Donald Trump domaga się, by Kijów i Moskwa zakończyły wojnę do czerwca. Władimir Putin wymiguje się i...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas