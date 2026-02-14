W ramach kampanii amerykańskie wojsko może zaatakować nie tylko infrastrukturę nuklearną Iranu, ale także irańskie obiekty państwowe i bezpieczeństwa – powiedział jeden z cytowanych urzędników, którzy zastrzegli sobie anonimowość. Urzędnik odmówił też podania bliższych szczegółów.

Jak wynika z informacji, do których dotarła agencja, w ramach kampanii amerykańskie wojsko może zaatakować nie tylko infrastrukturę nuklearną Iranu, ale także irańskie obiekty bezpieczeństwa. Tymczasem amerykańscy urzędnicy poinformowali „Wall Street Journal”, że Pentagon wysyła na Bliski Wschód dodatkowy lotniskowiec – USS Gerald Ford i towarzyszące mu okręty z Morza Karaibskiego na Bliski Wschód w ramach przygotowań do potencjalnego ataku na Iran.

W ubiegłym tygodniu w Omanie odbyła się kolejna runda rozmów między dyplomatami Stanów Zjednoczonych i Iranu. Przemawiając w piątek do żołnierzy amerykańskich w bazie w Karolinie Północnej, Donald Trump powiedział, że „trudno było zawrzeć porozumienie” z Iranem. – Czasami trzeba się bać. To jedyny sposób, żeby naprawdę rozwiązać sytuację – powiedział.

Amerykański prezydent powiedział też dziennikarzom, że „zmiana reżimu w Iranie” byłaby najlepszym rozwiązaniem.