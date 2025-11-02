Drony nad bazą wojskową w Belgii. „Misja ewidentnie misja wymierzona w Kleine Brogel”

Aktualizacja: 02.11.2025 14:45 Publikacja: 02.11.2025 14:12
Belgijski F-16 w bazie Kleine Brogel
Foto: PAP/EPA/Yorick Jansens
„Rząd otrzymał w sobotę doniesienia o dronach latających nad bazą lotniczą Kleine Brogel w północno-wschodniej Belgii” - napisał Francken w poście na platformie X. Dodał, że śmigłowiec i pojazdy policyjne podjęły pościg, ale nie udało im się schwytać drona, a zagłuszacz dronów nie był w stanie go przechwycić.
„Nie był to przypadkowy przelot, ale ewidentnie misja wymierzona w Kleine Brogel” - napisał minister.
Państwa NATO pozostają w stanie podwyższonej gotowości w ostatnich tygodniach po obserwacjach dronów i incydentach z udziałem dronów, m.in. na lotniskach w Kopenhadze, Monachium i regionie bałtyckim. We wrześniu około 20 rosyjskich dronów wtargnęło w polską przestrzeń powietrzną - przypomina agencja Reutera.
W Belgii trwają już dochodzenia w sprawie licznych obserwacji dronów nad bazą wojskową na południowym wschodzie kraju, a także nad inną bazą wojskową w Elsenborn, na granicy z Niemcami, do których doszło w zeszłym miesiącu.
Latanie dronami nad terenami wojskowymi w Belgii jest nielegalne.
Komisja Europejska zaproponowała w zeszłym miesiącu cztery europejskie projekty obronne, w tym system zwalczania dronów i plan wzmocnienia wschodniej granicy z Rosją. Mają one być częścią działań mających na celu przygotowanie kontynentu do obrony do 2030 roku.
Francken zaapelował do rządu Belgii o zwiększenie wydatków na obronę przed dronami.
