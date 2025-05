Donald Trump chce wykorzystać fundusze pomocowe USA do repatriacji Ukraińców

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1182 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Po rozmowie z Donaldem Tr...

Z wewnętrznych dokumentów , do których dotarł „The Washington Post”, wynika, że administracja Donalda Trumpa opracowuje plan wykorzystania funduszy przeznaczonych na pomoc zagraniczną do finansowania repatriacji osób przebywających obecnie w Stanach Zjednoczonych, w tym Ukraińców, którzy schronili się tam po rosyjskiej inwazji.

Projekt przewiduje przekierowanie do 250 milionów dolarów z funduszu MRA (Migration and Refugee Assistance), dotychczas służącego wsparciu uchodźców i ich osiedlaniu się, na organizację dobrowolnych powrotów. Fundusze miałyby pokrywać koszty transportu, w tym czarterowych i komercyjnych lotów. W dokumentach wspomina się o ponad 200 tysiącach Ukraińców i 500 tysiącach Haitańczyków jako potencjalnych uczestnikach programu.



Plan zakłada ominięcie Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, która zazwyczaj zajmuje się repatriacją i nie wspiera powrotów do krajów objętych wojną. Pomysł ten pojawia się równolegle z deklaracją Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego z 5 maja, że osoby, które same zdecydują się na powrót, otrzymają jednorazową wypłatę w wysokości 1000 dolarów. Departament Stanu nadal odradza podróże do Ukrainy ze względu na trwający konflikt zbrojny.