Gen. Waldemar Skrzypczak: Słyszę z Moskwy tylko wycie. Propaganda doprowadzona do furii

Waldemar Skrzypczak w programie Fakt LIVE przyznał, że nie wierzy w pokój między Ukrainą a Rosją. Jego zdaniem jedność Europy „doprowadziła do furii propagandę rosyjską”. - Minęły trzy miesiące, odkąd Trump rządzi, i się nic nie wydarzyło – ocenił generał. Stwierdził jednak, że w Rosji zmieniły się nastroje. - Ja słyszę z Moskwy tylko wycie. Oni wyją. Dlaczego? Dlatego, że Europa się zjednoczyła – stwierdził gen. Waldemar Skrzypczak.

Gen. Waldemar Skrzypczak: Zjednoczona Europa jest zagrożeniem dla agresywnych planów Putina

Zdaniem gen. Waldemara Skrzypczaka, Rosjanie „w tej chwili zrozumieli, że ta zjednoczona Europa jest zagrożeniem dla agresywnych planów Putina”. Jego zdaniem nawet Władimir Putin nie spodziewał się tak silnej europejskiej solidarności. Ta sytuacja, jak twierdzi generał, „wywołała furię w rosyjskich mediach państwowych, które atakują zachodnie wartości i politykę obronną Europy”.

Zdaniem gen. Skrzypczaka również na arenie krajowej Władimir Putin nie czuje się pewnie. - Jest bardzo, bardzo mocno strzeżony, nawet w sytuacji, gdy dokonuje przeglądu kompanii honorowej. Putin nie ufa nikomu wokół siebie - dodał.

Zauważył, że obecnie to otoczenie amerykańskiego prezydenta musi „dojrzeć do tego, by wypracować strategię”, która wpłynie na Rosjan.