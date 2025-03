Kreml domaga się wstrzymania mobilizacji w Ukrainie i zatrzymania dostaw pomocy wojskowej. Jaki ma cel?

Po to, by Ukraina nie zbroiła się w czasie, gdy Rosja będzie rozbudowywała swoją armię. Wykorzystałby 30- lub 60-dniowy rozejm, by później uderzyć z podwójną siłą. Domaga się demilitaryzacji państwa, które chce podbić.

W amerykańskich mediach pojawiły się spekulacje, że w zamian za zawieszenie broni Trump mógłby uznać okupowany w 2014 roku Krym za część Rosji. Jakie to miałoby skutki dla Ukrainy?

Niewiele by to zmieniło. To byłby problem wyłącznie dla Stanów Zjednoczonych, rodziłoby to pytanie o ich miejsce na świecie. Przypominam, że gdy USA przygotowywały porozumienia abrahamowe (zawarte w 2020 roku pomiędzy Izraelem i kilkoma państwami arabskimi – red.), Stany Zjednoczone uznały Saharę Zachodnią za część Maroka, mimo że w świetle prawa międzynarodowego tak nie jest. I co z tego? Żadnych konsekwencji nie było. Co więcej, inne państwa nie zaczęły masowo naśladować USA w tej kwestii.

Dziwi pana to, że prezydent USA za plecami Ukraińców rozmawia o losie Ukrainy z Putinem, a dopiero post factum informuje władze w Kijowie?

Nie dziwi, bo robi to nie po raz pierwszy. Taki ma styl. Otoczenie prezydenta USA nazywa to dyplomacją wahadłową. Rozmawia z prezydentem Rosji, następnie z przywódcą Ukrainy. To, co obecnie robi Donald Trump, jest pozorowaniem działalności, z której jak na razie nic nie wynika.

A jeżeli definitywnie zatrzyma pomoc dla Kijowa w zamian za zgodę Putina na zawieszenie broni. Co wtedy?

Zatrzymując pomoc wojskową dla Ukrainy, Trump wyprowadziłby Stany Zjednoczone z procesu negocjacyjnego. Ukraina współpracuje z Trumpem tylko dlatego, że USA dostarczają pomoc wojskową i dane wywiadowcze. Jeżeli tego zabraknie, to Trump nam do niczego nie będzie potrzebny. Do przegrania wojny nie potrzebujemy pomocy Białego Domu. Dopiero wtedy Trump usłyszy, co o nim tak naprawdę myśli Zełenski i pozostali ukraińscy politycy. Nie sądzę też, by Europa pod presją Trumpa zatrzymała pomoc dla Ukrainy. Ostatnio, gdy USA zatrzymywały dostawy, to one ze strony Europy nadal trwały.