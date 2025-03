Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1112 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 10 na 11 marca doszło do zmasowanego ataku ukraińskich dronów na Moskwę.

„Donald Trump wstrzymał pomoc dla Ukrainy. Słowna napaść na Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu oburzyła mnie tak samo jak Was. Czas na reakcję! Nie możemy się biernie przyglądać jak dwa mocarstwa dogadują się ponad głowami dzielnego, ale osamotnionego narodu. Zbyt dobrze pamiętamy to z polskiej historii. Dlatego wracamy do gry! Łączymy siły z Timothym Snyderem, światowej sławy amerykańskim intelektualistą i wielkim przyjacielem Polski i Ukrainy. Timothy ma za sobą już kilka udanych zbiórek i my jedną też, pamiętacie? – napisał na swojej platformie społecznościowej Sierakowski.

Reklama

Cel zbiórki wskazali Ukraińcy

Sierakowski dodał, że zbiórka odbywa się na portalu zrzutka.pl i wspiera ją platforma United24, której patronuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zbierają też różne firmy. „Razem pokażmy Trumpowi, po której stronie w tej wojnie należy stanąć. A Ukraińcom, że wcale nie są sami” – dodał publicysta.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Kiedy Donald Trump wznowi pomoc wojskową dla Ukrainy? Nieoficjalnie: Umowa o minerałach nie wystarczy Prezydent Donald Trump dał do zrozumienia swoim doradcom, że podpisanie umowy dotyczącej surowców mineralnych między USA a Ukrainą nie wystarczy do wznowienia pomocy i współpracy wywiadowczej z Kijowem – twierdzi NBC News, powołując się na swoje źródła w administracji Trumpa i wśród amerykańskich urzędników.

Stwierdził też, że cel zbiórki został uzgodniony ze stroną ukraińską i to oni wskazali karetki wojskowe. „Taki jest zapewne skutek zablokowania amerykańskiej pomocy. Koszt jednej karetki, która kosztuje 300 tys. dolarów, w polskiej walucie to mniej więcej 1.200.000 złotych. Wszystkie środki zostaną przekazane na rachunek Ministerstwa Zdrowia Ukrainy, które dokona zakupu” – dodał współautor zbiórki.