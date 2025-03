Elon Musk: Cała linia frontu by upadła, gdybym wyłączył Ukrainie Starlinka

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1110 Rosyjska inwazja trwa już ponad trzy lata. Po zwrocie w polityce Stanów Zjednoczonych, dokonanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa, najeźdźcy zintensyfikowali ataki na Ukrainę.

„Dosłownie rzuciłem (Władimirowi) Putinowi wyzwanie do walki jeden na jeden nad Ukrainą, a mój system Starlink stanowi kręgosłup ukraińskiej armii. Cała ich linia frontu by upadła, gdybym go wyłączył” – napisał Musk w reakcji na wpis jednego z internautów, który zwrócił uwagę, że to Rosja jest agresorem, a Ukraina ofiarą wojny.

„To, co mnie odraża, to lata rzezi w impasie, który Ukraina nieuchronnie przegra. Każdy, kto naprawdę się troszczy, naprawdę myśli i naprawdę rozumie, chce, aby ta maszynka do mięsa się zatrzymała” – dodał miliarder, doradca Donalda Trumpa.



Wpis Muska pojawia się w momencie, gdy napięcia wokół wsparcia dla Ukrainy osiągają nowy poziom. W ostatnim tygodniu Stany Zjednoczone ograniczyły współpracę wywiadowczą z Ukrainą, co nastąpiło niedługo po spięciu między Donaldem Trumpem a prezydentem Wołodymyrem Zełeńskim w Białym Domu. Jednocześnie amerykański prezydent zdecydował o wstrzymaniu pomocy wojskowej USA dla Kijowa.