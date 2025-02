- Jeśli ktoś chce mnie zmienić teraz, to się teraz nie uda. A jeśli mówimy o tych 4 proc., widzieliśmy tę dezinformację, widzieliśmy, że pochodzi z Rosji. Widzieliśmy to i mamy dowody na to, że te liczby pojawiły się w czasie rozmów między USA a Rosją. Niestety, prezydent Trump, którego traktuję z wielkim szacunkiem, jako przywódcę Amerykanów, którego bardzo szanuję i który stale nas wspiera, żyje w przestrzeni dezinformacji – oświadczył Zełenski. Następnie zapowiedział, że wkrótce opublikuje wyniki badań socjologicznych dotyczących zaufania dla przywódców politycznych na Ukrainie.

Zełenski stwierdził też, że – w jego opinii – USA podejmując dialog z Rosją w Rijadzie „pomogły Putinowi wyjść z lat izolacji”, na którą prezydent Rosji zasłużył. Zaznaczył, że USA mają prawo rozmawiać z Rosją o dwustronnych relacjach między obydwoma państwami. Dodał, że Rosja i Putin jego zdaniem „są szczęśliwi” z powodu rozpoczęcia z nimi dialogu. - Wczoraj były sygnały, że to oni są ofiarami. To coś nowego – ironizował prezydent kraju, na który Rosja w sposób niesprowokowany napadła.



Jeśli ktoś chce mnie zmienić teraz, to się teraz nie uda Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

Wołodymyr Zełenski: Nie chcecie nas w NATO? Dajcie nam patrioty

Zełenski odniósł się też do żądania przekazania USA przez Ukrainę prawa do ukraińskich zasobów surowcowych, przede wszystkim metali ziem rzadkich, które Kijów odrzucił. - To nie jest poważna rozmowa, nie mogę sprzedać swojego kraju – podkreślił.



Prezydent Ukrainy wypowiedział się też w kwestii gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.



- Nie chcecie żołnierzy USA na naszym terytorium, nie chcecie nas w NATO – ok. To dajcie nam patrioty – mówił. Zełenski powtórzył, że Ukraina – poza NATO – potrzebuje jako gwarancji bezpieczeństwa utrzymania ponad milionowej armii, środków obrony przeciwlotniczej, których mogą dostarczyć Ukrainie tylko USA oraz europejskich sił pokojowych, które przez pewien czas będą stacjonować na terytorium Ukrainy.