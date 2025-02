Macron zadeklarował, że Ukraina otrzyma francuskie myśliwce w czerwcu 2024 roku. Z jego słów wynikało, że na Ukrainę trafią maszyny w wersji Mirage 2000-5. Prezydent Francji nie ujawnił, ile maszyn Mirage 2000 Francja przekaże Ukrainie. Zapowiedział szkolenie ukraińskich wojskowych.



Z raportu ws. budżetu opublikowanego przez izbę niższą francuskiego parlamentu wynika, że Francja ma przekazać Ukrainie sześć z 26 samolotów Mirage 2000-5, które pełnią służbę we francuskich siłach powietrznych. Francuski resort obrony nie potwierdził tej liczby ani jej nie zaprzeczył.



Czytaj więcej Dyplomacja Emmanuel Macron obiecał Ukrainie myśliwce. Zełenski dziękuje po francusku "Je vous remercie la France" (fr. Dziękuję ci Francjo) - mówił występując przed francuskim parlamentem prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy dziękował w ten sposób za wsparcie jakiego Francja udziela Ukrainie.

Samoloty, które Francja przekazuje Ukrainie, miały być modernizowane w Cazaux na południu Francji. Z zapowiedzi wynikało, że będą wyposażone w tzw. szklany kokpit, co znaczy, że wskaźniki mechaniczno-analogowe są w nich zastąpione cyfrowymi wskaźnikami oraz wyświetlaczami. Ponadto mają być w stanie przenosić zasobniki celownicze i być wyposażone w nowe radiolokatory oraz komputery pokładowe. Wszystko to ma zwiększyć skuteczność myśliwców w atakowaniu celów naziemnych oraz zdolność do przetrwania na współczesnym polu walki.

- Francuskie myśliwce pilotowane przez ukraińskich pilotów pokażą, że Europa jest silna i zjednoczona wspólnymi wartościami – mówił w czerwcu 2024 roku we francuskim parlamencie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, dziękując Francji za pomoc wojskową.

Siły powietrzne Ukrainy dysponują już myśliwcami F-16

W 2024 roku na Ukrainę trafiły pierwsze zachodnie myśliwce – były to amerykańskie F-16, które są przekazywane Ukraińcom przez europejskich sojuszników. Nad Dniepr miały już trafić F-16 z Danii i Holandii, przekazanie myśliwców tego typu Ukrainie zapowiedziała też Norwegia.