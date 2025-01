Czy Donald Trump wymusi na Beniaminie Netanjahu podpisanie porozumienia z Hamasem? Prof. Hillel Frisch: „To byłaby porażka Izraela”

– To porozumienie, którego wielu szczegółów nie znamy, byłoby porażką Izraela. Co paradoksalne: stałoby się to w czasie, gdy sytuacja geopolityczna bardzo zmieniła się na korzyść Izraela. Dotyczy to północnej granicy [Libanu], upadku reżimu w Syrii i irańskiej „osi zła”. Jednak nie dotyczy to Strefy Gazy – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Hillel Frisch, politolog z konserwatywnego think tanku Jerozolimski Instytut Strategii i Bezpieczeństwa (JISS).

I jak podkreśla, ta porażka byłaby konsekwencją „gróźb Trumpa pod adresem Izraela”. – Mam na myśli jego stwierdzenie, że Izrael też musi iść na ustępstwa, bo on przed inaugurację chce mieć czystą sytuację na Bliskim Wschodzie. To był poważny cios dla Netanjahu – dodaje politolog z JISS.

I wylicza negatywne długofalowe skutki dla Izraela tego porozumienia, w którego zawarcie zaangażowani są Katarczycy, Egipcjanie i Amerykanie z ekipy Bidena i – co ważniejsze – Trumpa.

Po pierwsze, w zamian za uwolnienie kilkudziesięciu żyjących jeszcze zakładników izraelskich, uprowadzonych 7 października do Strefy Gazy, ma być wypuszczonych z izraelskich więzień tysiąc Palestyńczyków, czyli terrorystów, jak podkreśla Frisch, w tym 300 odsiadujących wyrok dożywocia za mordowanie Izraelczyków.

– W ten sposób stworzymy nową armię Hamasu, tak jak przed pierwszą intifadą [koniec lat 80. XX wieku] stworzyliśmy armię Fatahu – mówi.

Na sugestię, że Izrael uwalniał już tysiąc palestyńskich więźniów, by uratować jednego żołnierza Gilada Szalita w 2011 roku, prof. Frisch mówi, że nie proporcje wymiany są najważniejsze.