Możliwy jest kryzys finansowy i paniczne wyciąganie z banków oszczędności przez Rosjan, jak to było pod koniec lat 90. XX wieku. Tamten kryzys finansowy doprowadził do upadku reżimu Borisa Jelcyna. Teraz podobnego efektu obawia się Putin. Współpracownicy Trumpa uważają więc, że groźba zaostrzenia sankcji nałożonych na Rosję okaże się potężnym narzędziem skłaniającym Moskwę do ustępstw.

W ekipie Trumpa zdaje się panować zgoda co do jednego: nie można powtórzyć scenariusza afgańskiego, kiedy w 2021 r. pod rządami Joe Bidena Amerykanie wycofali się w upokarzającym stylu z kraju, gdzie prowadzili wojnę przez dwie dekady. Do twardej postawy wobec Moskwy namawia nową administrację stara. – Pozostawiliśmy naszym następcom wszystkie instrumenty prowadzania skutecznej polityki w Ukrainie – powiedział odchodzący sekretarz stanu Antony Blinken.

Do przeciągania negocjacji pcha jeszcze jeden czynnik: brak przygotowania ze strony Europejczyków. W trakcie spotkania z Trumpem przed inauguracją Notre Dame Emmanuel Macron powiedział, że europejscy sojusznicy z NATO mogliby postawić na nogi międzynarodową misję pokojową, która zapewni, że Rosja po jakimś czasie nie wznowi działań wojennych.

Później jednak Macron natknął się na opór ze strony swoich partnerów w tej sprawie. W szczególności ani Polska przed wyborami prezydenckimi w maju, ani Niemcy przed wyborami do Bundestagu w lutym nie podejmą w tej sprawie twardych zobowiązań. Trump zajmuje zaś tu jednoznaczne stanowisko: to nie Ameryka będzie ponosić koszty ewentualnej operacji pokojowej, jeśli takie ustalenia w końcu zapadną w rokowaniach z Putinem.