Północnokoreański żołnierz miał przy sobie notatkę. To taką "strategię" walki z dronami mają wojska Kima?

Czy to północnokoreańska, czy rosyjska „strategia”?

„Obecnie nie wiadomo, czy to autentyczna północnokoreańska taktyka, czy też ten sposób został im przekazany przez rosyjskie wojsko. Wiadomo jednak, że ta taktyka wykorzystuje żywą przynętę” – ogłosiły w mediach społecznościowych Siły Operacji Specjalnych ukraińskiego wojska.

Opisany w notatce sposób obejmuje trzy osoby. Jedna z nich to „przynęta”, która utrzymuje odległość ok. 7 metrów od drona, podczas gdy dwóch strzelców ustawia się w odległości 10 do 12 metrów od niego. Gdy „przynęta” pozostaje nieruchoma, dron powinien przestać się poruszać, tworząc wyraźny cel dla strzelców.

3 tysiące północnokoreańskich żołnierzy zginęło lub odniosło rany

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, informując w poniedziałek o wykluczeniu z walk ponad 3 tysięcy północnokoreańskich żołnierzy, napisał na portalu X: „Nie ma ani jednego powodu, dla którego Koreańczycy z Północy mieliby walczyć i ginąć za Putina. A nawet po tym, jak to zrobią, Rosja ma dla nich tylko upokorzenie". Jak dodał prezydent Ukrainy, „to szaleństwo musi zostać powstrzymane przez niezawodny i trwały pokój, a także odpowiedzialność Rosji za tę cyniczną wojnę”.