Raport Pentagonu: Korupcja mogła zniweczyć plany chińskiej armii

Chiny: Nie wykluczymy ataku na Tajwan Chiny nie wyrzekną się możliwości użycia siły wobec Tajwanu - informuje chińskie Biuro ds. Tajwanu.

Gotowość do inwazji na Tajwan do 2027 roku

Amerykańscy urzędnicy, w tym szef Centralnej Agencji Wywiadowczej, poinformowali o rozkazie, który wydać miał prezydent Chin Xi Jinping. Xi zażądał, by chińska armia do 2027 roku była gotowa do przeprowadzenia inwazji na Tajwan.

Ely Ratner, zastępca sekretarza obrony USA ds. bezpieczeństwa Indo-Pacyfiku uważa, że usunięcie ze stanowisk 15 wysokich rangą urzędników było prawdopodobnie „wierzchołkiem góry lodowej”. - Przywódcy Chin nie podjęliby tak ekstremalnych środków antykorupcyjnych, gdyby nie czuli, że skuteczność operacyjna armii jest zagrożona - stwierdził Ratner.

Z kolei proszący o zachowanie anonimowości wysoki rangą urzędnik amerykańskiego resortu obrony powiedział agencji Reutera, że chińskie przedsięwzięcia antykorupcyjne w armii mogą spowolnić projekty wojskowe oraz te w chińskim przemyśle zbrojeniowym. - Kiedy odkryją korupcję w jednym miejscu lub z udziałem jednego wysokiego rangą urzędnika, następuje swego rodzaju spirala, która nieuchronnie obejmuje kolejnych urzędników – powiedział.