Marcin Kierwiński: za zaniechania, które doprowadziły do powodzi, odpowiada rząd PiS

My to wszystko odbudujemy, i to jest również moje osobiste zobowiązanie. Jednak nie ma takiej możliwości, żeby postawić połowę miasta od nowa w trzy miesiące – mówi Marcin Kierwiński, minister koordynujący działania związane z odbudową obszarów dotkniętych powodzią.