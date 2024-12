Syria – miejsce starcia dwóch odłamów islamu. Dyktatora Baszara Asada wspierają szyici z Iranu i libański Hezbollah

Syria jest miejscem starcia dwóch odłamów islamu. Przed wybuchem wojny domowej w 2011 r. gnębiona była większość – sunnici (prawie trzy czwarte mieszkańców). Baszar Asad jest alawitą. A alawici to dla radykalnych sunnitów niewierni. Bardziej z politycznych niż czysto religijnych powodów za braci uznają ich natomiast szyici – z Iranu, potęgi szyickiej, oraz z libańskiego Hezbollahu.

Iran i Hezbollah miały wielki wkład w uratowanie Asada przed upadkiem, choć to Rosji, która włączyła się do wojny w 2015 r. po jego stronie, się to przypisuje. Irańczycy zapłacili krwią w nieporównywalnie większym stopniu niż Rosjanie, zginęły ich niemal 2,5 tys., nawet kilkunastu generałów. Ostatnio Hezbollah zajmował się nie Asadem, a walką o przetrwanie w wojnie z Izraelem. Osłabiony jest też Iran, ale próbuje wrócić do gry w Syrii, szef dyplomacji przyleciał w niedzielę do Damaszku z wyrazami wsparcia dla Asada. Rosja włączyła się teraz w ostrzały terenów, które rebelianci kontrolowali od wielu lat (w północno-zachodniej prowincji Idlib), jak i tych, które nieoczekiwanie podbili od połowy zeszłego tygodnia.

Kim są rebelianci, którzy od zeszłego tygodnia nieoczekiwanie zaczęli podbój północnej Syrii?

Przed wojną domową sunniccy fundamentaliści byli w Syrii tak słabi (spacyfikowani), że nie ma o nich nawet wzmianki w pochodzącym sprzed kilkunastu lat wielosetstronicowym dziele francuskich ekspertów „Atlas radykalnego islamu”.

Kim są teraz rebelianci, którzy kilka dni temu ruszyli z prowincji Idlib na Aleppo, miasto numer dwa, a potem zaczęli się wzdłuż głównej drogi przesuwać w kierunku Damaszku?