- Biorąc pod uwagę to, co dzieje się „na polu walki”, jesteśmy nadal bardzo daleko od politycznego i dyplomatycznego rozwiązania kryzysu (zakończenia wojny na Ukrainie – red.). Waszyngton i jego satelity są nadal ogarnięci obsesją zadania strategicznej porażki Rosji. Są gotowi zrobić wiele, by zbliżyć się do tego iluzorycznego celu – stwierdził szef rosyjskiej dyplomacji.



Siergiej Ławrow: Ostrzeżenia Rosji zostały zignorowane

W tym kontekście Ławrow mówił o zgodzie, jaką USA i Wielka Brytania wydały na atakowanie celów w Rosji za pomocą zachodnich systemów uzbrojenia – chodzi przede wszystkim o pociski ATACMS i Storm Shadow. - Uderzenia rakietowe głęboko na naszym terytorium były krokiem eskalacyjnym. Wszystkie nasze ostrzeżenia, że odpowiemy adekwatnie na te nieakceptowalne działania, zostały zignorowane – stwierdził Ławrow.



Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1007 dniu wojny Foto: PAP

Po tym jak Ukraina przeprowadziła pierwszy atak z użyciem ATACMS na cel w głębi Rosji – skład amunicji w obwodzie briańskim, Rosja zaatakowała Dniepr pociskiem „Oriesznik” - nowym rodzajem hipersonicznego pocisku balistycznego o zasięgu ok. 5 tys. km. Pocisk ten może przenosić głowice jądrowe.