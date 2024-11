Gen. Roman Polko o strącaniu rosyjskich rakiet przez Polskę. „Być może zostało to źle zrozumiane na szczycie NATO”

– Nie ma takiej możliwości, niestety. (...) W przełożeniu na skalę PKB czy skalę Polski jako kraju, myślę, że trudno znaleźć kogoś, kto dał tego wsparcia Ukrainie więcej – mówił Polko.



Gen. Roman Polko: Jeżeli rosyjskie rakiety już przekroczą granicę, może być za późno

Odnosząc się do drugiej kwestii, poruszonej przez Zełenskiego, generał podkreślił, że Sikorski mówił o ewentualnej zgodzie „na to, żeby zestrzeliwać rakiety, drony, środki napadu powietrznego, które zmierzają w kierunku Polski”. – Powtórzę raz jeszcze, bo niektórzy, szczególnie trolle internetowe, tego nie rozumieją: Polska chce realizować prawo do własnej obrony i mieć zgodę, zdolność niszczenia rakiet, które zmierzają w kierunku Polski, zanim przekroczą polską granicę. Bo jeżeli już przekroczą, to może być za późno i taka rakieta może uderzyć w Rzeszów czy jakieś miejscowości przygraniczne – wyjaśniał.

– O to naprawdę zabiegamy w NATO. I o to toczy się gra ze strony Polski. Natomiast Ukraina i prezydent Zełenski chciałby to rozszerzyć, żeby sojusz parasolem ochronnym osłonił całą zachodnią Ukrainę. Oczywiście, jest to kwestia do rozważenia, ale czegoś takiego Polska z pewnością nie będzie realizować bez zgody NATO. To są dwie inne drogi podejścia do tego, co naprawdę chcemy realizować – akcentował były dowódca GROM.



Polko przyznał, że „być może zostało to źle zrozumiane wcześniej na szczycie NATO”. – Ale uważam, że prawo do obrony, nawet bez uzgodnień sojuszniczych, jeżeli jest zgoda na to ze strony Ukrainy, powinno być realizowane. Bo nie jest akceptowalny fakt, że rosyjskie rakiety manewrujące krążą nad polskim niebem, zagrażają polskim obywatelom, a potem z terytorium Polski zawracają i uderzają w mieszkańców Ukrainy – przekonywał.

– Polska musi chronić własne granice nie tylko przed migrantami, w wymiarze nielegalnej imigracji, ale przede wszystkim w wymiarze militarnym, w tym, że przestrzeń powietrzna Polski jest w stu procentach chroniona – podsumował generał Roman Polko.