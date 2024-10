Chitose Noguchi, zastępczyni specjalnego przedstawiciela UNDP ds. pomocy Palestyńczykom mówi, że gospodarka terenów zarządzanych przez Palestyńczyków – Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu – skurczyła się o 35 proc. od czasu rozpoczęcia przez Izrael operacji odwetowej w Strefie Gazy.



ONZ alarmuje: Niemal 100 proc. mieszkańców Strefy Gazy doświadcza ubóstwa

Według niektórych sposobów liczenia poziom ubóstwa w Strefie Gazy zbliża się do 100 proc., a bezrobocie w Strefie Gazy wynosi dziś ok. 80 proc. - powiedziała Noguchi.



Na konferencji w Genewie przedstawicielka UNDP mówiła, że jeśli chodzi o rozwój to Strefa Gazy cofnęła się w czasie o ok. 70 lat – do poziomu z 1955 roku.



Nawet w optymalnych warunkach, jeśli pomoc międzynarodowa nadal będzie płynąć do Strefy Gazy i na Zachodni Brzeg na obecnym poziomie w sposób niezakłócony, nadal zajmie co najmniej dekadę, aby poziom gospodarki wrócił tam do poziomu sprzed wojny.