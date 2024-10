Jak będzie wyglądał Bliski Wschód bez liderów Hamasu i Hezbollahu (WIDEO)

Mimo to największe nadzieje są obecnie związane z możliwością uwolnienia zakładników. – Nie wiadomo, czy do tego dojdzie. Moim zdaniem są oni obecnie w większym niebezpieczeństwie niż wcześniej, a to z powodu pragnienia zemsty przez Hamas – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Efraim Inbar, szef Jerusalem Institute for Strategic Studies (JISS). W jego opinii byłoby brakiem realizmu oczekiwanie, że po śmierci Sinwara dojdzie do wielkiego przełomu w polityczno-militarnej układance na Bliskim Wschodzie.

Nowa misja Antony'ego Blinkena na Bliskim Wschodzie

– Czas już na zakończenie wojny i uwolnienie zakładników. Jesteśmy gotowi, aby do tego doprowadzić – skomentował prezydent Biden obecną sytuację. Za kilka dni na Bliskim Wschodzie pojawi się sekretarz stanu Antony Blinken.

– Nie ulega wątpliwości, że po śmierci Sinwara pojawiła się możliwość uregulowania sytuacji w Gazie. Wszystko zależy obecnie od Izraela, którego działania w postaci zaprzestania bombardowań, zabijania i doprowadzenia do zawieszenia broni mogą skłonić ludność do nabrania pewnego dystansu do Hamasu – mówi „Rzeczpospolitej” z Bejrutu Nadim Shehadi, były ekspert Chatham House. Jego zdaniem nie ma szans, aby Palestyńczycy w Gazie całkowicie odwrócili się od Hamasu, podobnie jak szyici wspierający Hezbollah w Libanie, ale rozważna polityka Izraela oraz USA może stworzyć szanse na uspokojenie sytuacji w regionie.

Inaczej ocenia sytuację Teheran. „Duch oporu zostanie wzmocniony” – oznajmiła irańska misja przy ONZ w serwisie internetowym. Czytamy tam, że dopóki będzie trwała izraelska okupacja oraz agresja, opór będzie trwał, gdyż Sinwar jako męczennik pozostanie żywy i będzie źródłem inspiracji w dalszej walce. W podobnym duchu wypowiada się Hezbollah, zapowiadając „przejście do nowej, bardziej intensywnej fazy konfrontacji z izraelskim wrogiem, co znajdzie odzwierciedlenie w rozwoju sytuacji i wydarzeniach nadchodzących dni”.