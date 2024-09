Prezydent Lula o propozycji Brazylii i Chin rozmawiał telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. W swoim przemówieniu na otwarcie Zgromadzenia Ogólnego ONZ nie przedstawił szczegółów dotyczących proponowanego rozwiązania.

Reklama

W środę podczas 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ wystąpić ma prezydent Wołodymyr Zełenski. Dzień później ukraiński przywódca spotka się z prezydentem USA Joe Bidenem. W Białym Domu ma przedstawić „plan zwycięstwa” Ukrainy.

Nie tylko Ukraina. Brazylia wraca uwagę na Bliski Wschód

W Nowym Jorku Lula mówił nie tylko o wojnie na Ukrainie. Zwrócił uwagę, że konflikt w Strefie Gazy rozszerza się „niebezpiecznie” na Liban. Przyłączył się do innych przywódców, w tym Bidena i prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, którzy zaapelowali o zawieszenie broni.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Najkrwawszy dzień w Libanie od trzech dekad. Niemal 500 ofiar izraelskich nalotów W nocy z poniedziałku na wtorek Hezbollah miał wystrzelić rakiety w stronę lotniska wojskowego w pobliżu miasta Afula oraz w stronę bazy sił powietrznych Ramat Dawid - informuje libańska telewizja Al-Manar.

- Prawo do obrony zamieniło się w prawo do zemsty, co uniemożliwia porozumienie w sprawie uwolnienia zakładników i opóźnia zawieszenie broni - powiedział.