- Rozpoczynamy nową fazę wojny. Wymaga ona od nas odwagi, determinacji i wytrwałości – mówił w środę minister obrony Izraela, Jo'aw Gallant, w czasie wizyty w jednej z baz sił powietrznych.



Szef MSZ Jordanii, Ajman Safadi, oskarżył Izrael o to, że w wyniku jego działań Bliski Wschód znalazł się na krawędzi wojny regionalnej.



USA podkreślają, że nie mają nic wspólnego z atakami i deklarują zaangażowanie w działania dyplomatyczne, które mają przeciwdziałać wybuchowi konfliktu. Izrael miał w ostatniej chwili poinformować USA, że zamierza przeprowadzić operację specjalną w Libanie, ale Amerykanie nie znali żadnych szczegółów tej operacji.



W środę co najmniej jedna eksplozja radiotelefonu miała miejsce na pogrzebie ofiary ataku z użyciem pagera. Reporter agencji Reutera relacjonuje, że w środę bojownicy Hezbollahu w pośpiechu wyciągali baterie z radiotelefonów, które nie eksplodowały i wrzucali je do metalowych beczek. Hezbollah używał do komunikacji pagerów i radiotelefonów, by uniknąć namierzenia bardziej zaawansowanych urządzeń - takich jak telefony komórkowe – przez Izrael.



Eksplodujące radiotelefony to – jak wynika z publikowanych zdjęć - produkty japońskiej firmy ICOM. Model radiotelefonu IC-V82, który widać na zdjęciach, miał zostać wycofany z produkcji w 2014 roku.