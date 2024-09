Putin dodał, że jeśli tak się stanie, Rosja, mając na uwadze „zmianę istoty konfliktu”, podejmie odpowiednie decyzje w reakcji na rodzaj zagrożenia, jaki zostanie wobec niej stworzony.



Donald Tusk o groźbach Putina: Próby zniechęcenia Zachodu

Premier polskiego rządu, który był dziś we Wrocławiu, aby ocenić przygotowania do możliwej powodzi, powiedział, że trzeba bardzo uważnie monitorować to, co się dzieje na Ukrainie, zwłaszcza w kontekście ostatnich informacji o dostarczaniu przez Iran do Rosji rakiet balistycznych,



Donald Tusk uważa, że groźby Putina mają na celu zniechęcenie państw Zachodu do udzielania pomocy Ukrainie, a w interesie Polski leży, by była ona wyposażona jak najlepiej.



Premier powiedział także, że kwestia zgody na wykorzystanie rakiet dalekiego zasięgu była jednym z tematów, jaki najwyżsi rangą politycy poruszali w rozmowach z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, który w drodze powrotnej z Ukrainy gościł w czwartek w Warszawie.



Brytyjski premier: Wojna z Rosją nie jest naszą intencją

Groźby Putina padły w momencie, gdy Wielka Brytania i USA rozważają, czy zezwolić Ukrainie na użycie ich rakiet dalekiego zasięgu do atakowania celów w Rosji. W Waszyngtonie przebywa właśnie premier Keir Starmer, który będzie rozmawiał z Joe Bidenem o wydaniu zielonego światła na użycie brytyjsko-francuskich pocisków manewrujących Storm Shadow.