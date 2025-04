Tak wyglądała sytuacja na froncie 24 kwietnia Foto: PAP

W 2024 roku do Rosji zaczęli trafiać żołnierze z Korei Północnej, którzy następnie wzięli udział w walkach z Ukraińcami w obwodzie kurskim. Jednostki z Korei Północnej miały ponieść w tych walkach ciężkie straty i po pewnym czasie zostały wycofane z frontu.

Na początku 2025 roku – jak podaje ukraiński wywiad – Korea Północna miała przekazać Rosji 148 pocisków balistycznych KN-23 i KN-24. Pociski KN-23 mogą być uzbrojone w głowice bojowe ważące nawet tonę, co oznacza, że są one potężniejsze niż ich rosyjskie odpowiedniki – podkreśla strona ukraińska. Pociski te mają zasięg do 600 km.

Do ataku na Kijów w nocy z 23 na 24 kwietnia Rosjanie mieli użyć siedmiu pocisków balistycznych. Ukraińskie Siły Powietrzne wstępnie zidentyfikowały je jako pociski Iskander-M i właśnie KN-23.