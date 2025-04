Wojna na Ukrainie: Co proponują Europa i Ukraina, a co USA?

Jak pisze agencja Reutera, w kwestii terytorium, propozycje Witkoffa zakładają „formalne uznanie przez USA kontroli Rosji nad Krymem” – ukraińskim półwyspem, który Moskwa zaanektowała w 2014 roku – oraz „faktyczne uznanie rosyjskiej kontroli nad obszarami południowej i wschodniej Ukrainy” zajętymi przez rosyjskie siły. W przeciwieństwie do dokumentu amerykańskiego, ten europejsko-ukraiński odkłada szczegółowe rozmowy ws. terytorium do czasu zawarcia zawieszenia broni. Nie pojawiła się w nim także wzmianka o uznaniu rosyjskiej kontroli nad jakimkolwiek terytorium Ukrainy – wskazano.

Jeśli chodzi o długoterminowe bezpieczeństwo Ukrainy, dokument Witkoffa zakłada zaś „solidne gwarancje bezpieczeństwa” ze strony państw europejskich i innych krajów, działających jako gwaranci. Nie zawiera jednak szczegółów w sprawie tego, że Kijów nie będzie dążył do członkostwa w NATO. Konkurencyjny dokument – ukraińsko-europejski – ma być dużo bardziej precyzyjny. Jak wskazano, zakłada on brak ograniczeń dla ukraińskich sił zbrojnych oraz rozmieszczania wojsk sojuszniczych na terytorium Ukrainy. Przewiduje on też „solidne gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa” – w tym od USA – w formie porozumienia „na wzór artykułu 5.”, czyli klauzuli wzajemnej obrony NATO – podaje Reuters.

Propozycje Witkoffa mówią także o tym, że sankcje nałożone na Rosję po aneksji Krymu w 2014 roku zostaną zniesione w ramach zawieranego porozumienia. Kontrpropozycje zakładają zaś „stopniowe łagodzenie sankcji po osiągnięciu trwałego pokoju” i możliwość ponownego ich nałożenia, jeśli Rosja naruszy warunki porozumienia.

Dokument europejsko-ukraiński przewiduje również wypłatę odszkodowań dla Ukrainy za szkody wojenne z zamrożonych za granicą rosyjskich aktywów. Propozycja Witkoffa również przewiduje rekompensatę finansową dla Ukrainy. Nie wskazuje jednak źródła tych środków.