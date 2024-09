Rosja mnoży swoje żądania wobec Ukrainy

Gdy jednak zaczęła się pojawiać jakakolwiek możliwość rozmów ukraińsko-rosyjskich, Moskwa zaczęła piętrzyć warunki. – Gdy tylko zobaczymy poważną gotowość do obrony praw człowieka, które Zachód zawsze dumnie umieszcza na swych sztandarach, gdy to zobaczymy, to jestem przekonany, że szybko porozumiemy się co do miejsca i czasu spotkania (z Ukrainą – red.) – powiedział Siergiej Ławrow.

Ale nie powiedział, o co mu chodzi. Można się domyślać, że domaga się na przykład ponownej legalizacji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Ukrainie. Ale może też chodzić o poprzednie rosyjskie żądania, w tym uznania przez Kijów języka rosyjskiego za państwowy.

Kreml: żadnych rozmów, dopóki Ukraińcy atakują obwód kurski

Do Ławrowa dołączył Siergiej Szojgu, były minister obrony przesunięty przez Władimira Putina na stanowisko sekretarza kremlowskiej Rady Bezpieczeństwa. – Dopóki my ich nie wyrzucimy z naszego terytorium, rzecz jasna, żadnych rozmów z nimi nie będziemy prowadzić – powiedział. Wojska ukraińskie nazwał „terrorystami”, a to, co robią, „szczytem terroryzmu”.

Od 6 sierpnia Ukraińcy atakują rosyjski obwód kurski. Wdarli się niezbyt daleko w głąb Rosji, zajęli tylko jedną ważną miejscowość, Sudżę. Ale Putin już mówił, że odbicie tego rejonu to „święty obowiązek”.